КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Они реально кошмарили». Хоккеист Рыспаев вспомнил времена жестоких канадских бойцов в российской лиге

1 мая 2020, 23:55
Тревор Гиллис и Джон Мирасти. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Тревор Гиллис и Джон Мирасти. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Теги:

Экс-тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью «СЭ» рассказал о мощных игроках «Витязя».

— Вы немного не попали по времени. Раньше ведь был «Витязь».

— Да, немного поздно родился (смеется). Если бы я попал в тот период, было бы интереснее. Или бы точно определили, что я не тафгай, и сказали бы даже не соваться. Там ведь реально были мощные ребята.

— Канадские мордовороты.

— Да, они даже для Запада были очень значимы. Их собрали в одну команду, и они реально кошмарили. Одному простоять против такой команды было бы интересно.

— Кто из них, на ваш взгляд, самый крутой? Саймон, Мирасти, Яблонски?

— Мирасти по габаритам мне очень удобен был бы. А вот ему со мной было бы неудобно! Я же всегда выходил против тех, кто выше меня, у кого длиннее руки. Насчет Саймона — не знаю. Он и как игрок был результативен, да и как силовик был в порядке. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Дамиром Рыспаевым читайте — здесь

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир