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Олег Знарок: «Спартак» еще не близок к оптимальному состоянию»

23:18
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Это была тяжелая игра, у нас тяжелый выезд, — цитирует Знарка официальный сайт лиги. —  Знали, что играем с хорошим соперником. Я рад, что мы из поездки везем шесть очков. Мы еще не близки к оптимальному состоянию. Понимаете, построить команду быстро — очень сложно. Я вижу, что ребята выполняют задание, но без ошибок не обходится. Главное, что команда бьётся и сражается.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/24/458331.html

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