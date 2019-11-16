Олег Знарок: «Ребята выполнили все, что от них требовалось»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» отметил, что игроки выполнили установки.

— Тяжелая игра. В Нижнекамске всегда играть сложно, — цитирует Знарка сайт «Спартака». — Ребята выполнили все, что от них требовалось. Сыграли хорошо в меньшинстве и забили в большинстве, что радует меня. Все — молодцы.