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Олег Знарок: «Ребята выполнили все, что от них требовалось»

20:29

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» отметил, что игроки выполнили установки.

— Тяжелая игра. В Нижнекамске всегда играть сложно, — цитирует Знарка сайт «Спартака». — Ребята выполнили все, что от них требовалось. Сыграли хорошо в меньшинстве и забили в большинстве, что радует меня. Все — молодцы.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-16-11-19/

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