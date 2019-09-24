Олег Знарок: «Проблемы со здоровьем не сказываются на моей работе»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ. Красно-белые уступили 2:4, ведя в счете 2:0. Знарок вернулся к работе после того, как пропустил несколько игр из-за последствий пневмонии.

— Мы провели два неплохих периода, — считает Знарок. — При счете 2:0 были у нас очень хорошие моменты, которые нужно было решать. К сожалению, этого не произошло. В третьем периоде подвели индивидуальные ошибки.

— Уже не в первом матче «Спартак» не хватает на все три периода. В чем проблема?

— Сил нормально у нас. Команда готова физически. Индивидуальные ошибки допускаем, делаем ненужный проброс. Вот такие вещи происходят, а нужно просто играть правильно в этих моментах. Тактически грамотно, а не бежать куда-то, чтобы забивать.

— Гудачек стоит ждать в следующем матче после столь неуверенной игры Хомченко?

— Молодой парень. На него и так выпали большая ответственность и нагрузка, поскольку оба основных вратаря сломались. То, что он мог — сделал во всех этих матчах. Да, ошибка сегодня была не очень хорошая. В следующей игре выйдет Гудачек, мы и сегодня хотели его выпустить после третьей шайбы, но тренер вратарей сказал, что не надо.

— Явно выпали из игры Карсумс и Даугавиньш. Почему?

— У них спросите, почему они выпадают.

— Вы пропустили три игры из-за проблем со здоровьем. Это сказывается на работе?

— Нет, не сказывается. Всем спасибо за поддержку, тем кто звонил и кто писал. У меня все нормально. (Михаил Зислис)