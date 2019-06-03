Олег Ли продлил контракт со СКА

СКА подписал новый контракт с Олегом Ли! Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона 2019/20.



Напомним, Олег Ли перешел в армейскую команду перед началом сезона 2018/19, в составе СКА стал бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ. pic.twitter.com/5RFKTOLZoW