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Новую ледовую арену в Новосибирске сдадут не позднее начала 2022 года

09:48
Будущая арена в Новосибирске.
Будущая арена в Новосибирске.

Новую ледовую арену в Новосибирске, на которой должны пройти матчи молодежного чемпионата мира-2023, введут в эксплуатацию не позже начала 2022 года, сообщает сайт Правительства Новосибирской области.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, при возведении ЛДС не было ни дня простоя, что позволило своевременно и планово приступить к очередному этапу строительства — бетонированию монолитных вертикальных конструкций четвертого этажа из шести.

Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей — строительство ЛДС.

Дополнительная информация:

http://www.nso.ru/news/44162

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