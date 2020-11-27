Новую ледовую арену в Новосибирске сдадут не позднее начала 2022 года

Новую ледовую арену в Новосибирске, на которой должны пройти матчи молодежного чемпионата мира-2023, введут в эксплуатацию не позже начала 2022 года, сообщает сайт Правительства Новосибирской области.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, при возведении ЛДС не было ни дня простоя, что позволило своевременно и планово приступить к очередному этапу строительства — бетонированию монолитных вертикальных конструкций четвертого этажа из шести.

Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей — строительство ЛДС.