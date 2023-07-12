Новичок «Трактора» Дер-Аргучинцев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию
Новичок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, который последние три сезона провел в системе «Торонто», в интервью «СЭ» рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.
— «Торонто» сделал вам квалификационное предложение и сохранил права. Согласны, что еще один год в АХЛ не пошел бы на пользу?
— Сложно сказать. Конечно, мне хочется играть за «Торонто». У меня остается мечта играть в НХЛ. Надеюсь, что через два года у меня получится снова попробовать свои силы за океаном. Вряд ли я бы попал в основной состав «Мэйпл Лифс». Поэтому сейчас для меня лучше играть в КХЛ.
— Не было ощущения, что переросли АХЛ?
— Да, вы правильно сказали, скорее всего, еще один год в АХЛ не пошел бы на пользу. Даже если бы в следующем сезоне сыграл за «Торонто» не один матч, а 10-15, то нельзя было бы сказать, что я закрепился в составе. На данном этапе для меня было лучше вернуться в Россию и отыграть два года в хорошей лиге. Теперь будем смотреть, что из этого получится.
— Согласны, что с вашим набором сильных сторон нечего делать в четвертом звене?
— Наверное, не согласен. В «Торонто» все знают, что я очень хотел заиграть за них даже в четвертом звене. Мне не важна тройка: главное — полностью закрепиться в команде и не спускаться в АХЛ. Хотя, конечно, менеджеры хотят видеть в нижних звеньях более подходящих нападающих, нежели я. А в первых двух тройках «Мэйпл Лифс» есть кому играть.
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