Новичок "Адмирала" надеется стать первым номером в сборной благодаря игре в КХЛ

Новичок "Адмирала" финский голкипер Юхо Олкинуора в интервью официальному сайту клуба признался, что хотел попробовать свои силы в КХЛ, а также рассказал, какие цели ставит перед собой в новом сезоне.

Прошлый сезон 29-летний голкипер выступал за "Пеликанс", а также был в составе сборной Финляндии на чемпионате мира и провел один матч.

– Мне хотелось играть в КХЛ, "Адмирал" был заинтересован, я тоже проявил интерес и все сложилось. Знаю, что здесь играл финский голкипер Нико Ховиненн – высокий такой, он тоже много, где выступал.

– С тренером вратарей уже познакомился?

– Да, общались с Александром, он великолепно говорит на шведском. Я изучал этот язык в школе, но у него он на очень высоком уровне, лучше, чем английский. Мы с ним общаемся на шведском. По-русски знаю – доброе утро, спасибо, работа, давай-давай, "Адмирал" Владивосток. Надеюсь, в конце сезона я смогу дать такое интервью уже на русском.

– Какие задачи ставишь перед собой в предстоящем сезоне?

– Главная – командный успех. Вторая – я хочу играть, играть много и доказать в первую очередь себе и всем, что я хороший вратарь и способен играть в этой лиге. Кроме того, хочу поехать на следующий чемпионат мира в роли голкипера номер один финской сборной.