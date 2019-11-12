Николай Заварухин: «Сибирь» провалила второй период, было много потерь»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:2). Новосибирцы уступили во второй встрече подряд.

— Поздравляю «Локомотив» с победой, хорошая игра в их исполнении — здорово сыграли в обороне, практически не дали нам создать моментов, — приводит слова Заварухина официальный сайт «Локомотива». — Было много прямых бросков, не хватало траффика перед воротами соперника. С нулем голов не выиграть. Плюс мы провалили второй период, было много потерь, не уходили из-под прессинга соперника. Получился немного другой хоккей из-за другой площадки, нужно уделить этому внимание.

— Игра показала, что с физической подготовкой у «Сибири» все в порядке. Чего не хватило, чтобы обыграть «Локомотив»?

— Не сказал бы, что мы здорово выглядели физически, второй период это показал. Есть над чем поработать. Самое главное — не было голов, нужен был черновой гол. Были моменты, но «Локомотив» здорово сыграл на своем пятаке.

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