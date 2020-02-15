Николай Цулыгин: «Большинство преобладало над меньшинством»
18:41
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:5 ОТ).
— СКА с победой. Соглашусь с тем, что была интересная и боевая игра, держала до последнего в напряжении, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — К сожалению, мы взяли только одно очко, но могли — два. Большинство сегодня преобладало над меньшинством, поэтому получилось такое обилие голов в неравных составах.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-ska/
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