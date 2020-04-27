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Никита Комаров, Свитов и Кокарев близки к переходу в «Авангард»

08:00
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Как стало известно «СЭ», «Авангард» достиг предварительной договоренности о переходе троих нападающих. Скорее всего, «Ястребов» пополнят форварды Александр Свитов, Денис Кокарев и Никита Комаров. В прошедшем сезоне 37-летний Свитов набрал 12 (2+10) очков в 40 матчах в составе «Локомотива», 34-летний Кокарев — 10 (3+7) очков в 49 матчах в «Спартаке». 31-летний Комаров выступал за «Витязь» и «Трактор» — у него в общей сложности 4 (1+3) балла в 30 играх.

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