Немировски останется в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски останется в клубе, сообщается на официальном сайте КХЛ. Он возглавил команду 4 мая 2018 года.

— Мне очень нравится в Нижнем Новгороде, — сказал специалист. — Здесь я как дома и чувствую, что хотел бы ещё тренировать, расти вместе с командой как специалист и делать так, чтобы команда росла вместе со мной. За два года совместными усилиями было сделано очень многое, хочется продолжать двигаться по намеченному пути.

Впереди нас ждет большая работа. Мы находимся на связи с руководством клуба. Решаем вопросы относительно комплектования состава, общаемся с хоккеистами. Держим в голове различные планы предсезонной подготовки, консультируясь при этом с КХЛ. Сейчас очень трудно предсказать, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому мы с тренерским штабом разработали варианты, включающие в себя не только планы «а» и «б», но и множество других букв алфавита. Мы готовы к различным сценариям.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за доверие и поддержку руководство региона и клуба, тренерский штаб и, конечно же, отдельной строкой хочу поблагодарить наших болельщиков. Они очень искренне поддерживали команду и меня лично по ходу хоккейных матчей и продолжили делать это уже по окончании сезона. Было безумно приятно читать все те теплые слова благодарности, которые они выражали почти каждый день. Уверен, что именно поддержка болельщиков сыграла весомую роль в том, что совместная история «Торпедо» и Дэвида Немировски продолжается.