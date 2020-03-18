«Нефтехимик» продлил контракт с Буцаевым

«Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, сообщает официальный Twitter клуба.

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым.



Специалист возглавляет нашу команду с конца декабря 2018 года. В прошедшем сезоне «Волки» пробились в плей-офф. pic.twitter.com/ROGK6Ac73f — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 18, 2020

49-летний специалист возглавляет команду с конца декабря 2018 года. В текущем сезоне «Нефтехимик» вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, после чего в первом раунде проиграл «Ак Барсу» (0-4).