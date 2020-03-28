«Не хочу, чтобы сосед знал, сколько я зарабатываю». Российский хоккеист опасается публикации зарплат

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев обхяснил, почему выступил бы против того, чтобы информация о зарплатах хоккеистов в КХЛ стала открытой для всех.

— Как вы относитесь к публикации зарплат хоккеистов в прошлом сезоне?

— Каждый год одно и то же. У нас никто не пытается это скрыть.

— Опубликованные цифры близки к правде?

— Ну да. Я не против публикации зарплат, мне не стыдно. Но в Америке люди нормально на это все реагируют. Что касается России, я не хочу, чтобы мой сосед знал, сколько я зарабатываю. Я не знаю, какие у него намерения. Опасаюсь только из этих соображений. (Алена Гребенькова)

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