«Не хочу, чтобы сосед знал, сколько я зарабатываю». Российский хоккеист опасается публикации зарплат
14:25
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев обхяснил, почему выступил бы против того, чтобы информация о зарплатах хоккеистов в КХЛ стала открытой для всех.
— Как вы относитесь к публикации зарплат хоккеистов в прошлом сезоне?
— Каждый год одно и то же. У нас никто не пытается это скрыть.
— Опубликованные цифры близки к правде?
— Ну да. Я не против публикации зарплат, мне не стыдно. Но в Америке люди нормально на это все реагируют. Что касается России, я не хочу, чтобы мой сосед знал, сколько я зарабатываю. Я не знаю, какие у него намерения. Опасаюсь только из этих соображений. (Алена Гребенькова)