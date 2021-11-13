Дмитрий Соколов забил дебютный гол в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Соколов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Он поставил финальную точку в матче — 5:0.

23-летний форвард дебютировал в КХЛ и набрал первое очко в лиге.

Соколов — воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ в 2016 году он был выбран «Миннесотой» под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.

Летом он подписал контракт с «Авангардом», но начинал сезон в фарме.