Назаров прокомментировал интервью, которые давал во время паузы в карьере
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением по поводу комментариев, которые он давал во время паузы в карьере. 47-летний специалист возглавил команду КХЛ 30 сентября. Он был без клуба с 2018 года.
— Все ваши интервью — вы действительно так думаете?
— Какие интервью?
— Комментарии по различным темам во время отпуска.
— Везде фамилия Назаров. Никто не пишет отсебятину.
— Вы реально думаете... Эти ваши выражения, бурундучки с айфонами.
— Если вы хотите в ту сторону... Это разговор для следующей передачи. Я так думаю, да. Я так официально думаю и продолжаю так думать.
— Вы читали комментарии про себя?
— Конечно, читал.
— Положительного вообще ничего не было. Иногда какие-то здравые мысли утопали...
— Ничего страшного не вижу. Я высказал свое мнение. Я такой же свободный человек, как все. Они имеют право высказывать мысли, я имею право высказывать мысли. Я их не ругаю и не осуждаю, — цитирует Назарова официальный канал «Сочи» в YouTube.
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