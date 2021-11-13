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Назаров прокомментировал интервью, которые давал во время паузы в карьере

13 ноября, 23:54
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением по поводу комментариев, которые он давал во время паузы в карьере. 47-летний специалист возглавил команду КХЛ 30 сентября. Он был без клуба с 2018 года.

— Все ваши интервью — вы действительно так думаете?

— Какие интервью?

— Комментарии по различным темам во время отпуска.

— Везде фамилия Назаров. Никто не пишет отсебятину.

— Вы реально думаете... Эти ваши выражения, бурундучки с айфонами.

— Если вы хотите в ту сторону... Это разговор для следующей передачи. Я так думаю, да. Я так официально думаю и продолжаю так думать.

— Вы читали комментарии про себя?

— Конечно, читал.

— Положительного вообще ничего не было. Иногда какие-то здравые мысли утопали...

— Ничего страшного не вижу. Я высказал свое мнение. Я такой же свободный человек, как все. Они имеют право высказывать мысли, я имею право высказывать мысли. Я их не ругаю и не осуждаю, — цитирует Назарова официальный канал «Сочи» в YouTube.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xz-yf49hu0Q

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Иван Шитик все материалы автора
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