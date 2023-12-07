Джереми Рой: «С нетерпением жду Матч звезд КХЛ»
Нападающий «Витязя» Джереми Рой после поражения от ЦСКА (1:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ высказался об игре и предстоящем Матче звезд КХЛ.
— Мы слишком долго вкатывались в игру. Мы уже уступали в счете, к тому времени, когда разыгрались и когда начали создавать моменты.
— В КХЛ будет пауза на Матч звезд, вы один из участников этого события. Поделитесь эмоциями на этот счет.
— Это очень увлекательное событие, я впервые буду принимать участие в таком мероприятии. С нетерпением жду Матч звезд. Интересно посмотреть, как это все здесь происходит. Завтра отправляемся.
— Что-то успели придумать, чтобы удивить болельщиков?
— Еще нет на самом деле. Это первый раз для меня, не знаю, что и показывать. Оставлю эту возможность более опытным ребятам.
— Вы уже два года в России. Поделитесь впечатлениями о жизни здесь.
— Мне здесь очень нравится. Мне посчастливилось жить в Москве, прекрасный город. Есть возможность путешествовать и видеть эту часть мира, которую мы не особо часто имеем возможность увидеть, приезжая из Северной Америки. Больше всего меня удивил здесь, наверное, очень высокий уровень ресторанов. Архитектура тоже потрясающая. У меня уже очень много любимых мест здесь. Жить очень комфортно. Большинство ребят из команды русские, так что проблем с коммуникацией не возникает.
— На русском языке уже можете сказать какие-то фразы?
— Задайте этот вопрос через пару месяцев, а я пока попрактикуюсь. (смеется)
— На Матче звезд попрактикуетесь с Бреннаном Менеллом, у него уже хорошо получается говорить на русском.
— Обязательно с ним это обсудим. (смеется)
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|
Адмирал – Амур
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Сибирь – Барыс
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Витязь – ЦСКА
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|
Северсталь – Динамо М
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