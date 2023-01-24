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Сегодня, 23:23

Локтионов: «Многие команды сейчас снимают вратаря в овертайме, есть такой тренд. Соперники рискнули — и проиграли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Автор победного гола, нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3 ОТ)

«Хорошо то, что выиграли. Но немного жаль, что не получилось выиграть в основное время — прямому конкуренту подарили одно очко, должны были выигрывать сразу. По накалу этот матч как плей-офф. Тем более, что обе команды сейчас сражаются за плей-офф — так что, все ожидали, что матч будет «от ножа». Нам эта победа очень важна — нам предстоит с ними еще одна игра, двигаемся дальше!

Да, многие команды сейчас снимают вратаря в овертайме, есть такой тренд. Соперники рискнули — и проиграли. Я же, сделал все просто — перехватил пас, бросил и попал, вот и все. Не задумывался, попаду или нет — в такой ситуации нет времени думать, просто бросаешь машинально», — приводит слова форварда пресс-служба команды.

Источник: https://t.me/hc_spartak/9938
Андрей Локтионов
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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