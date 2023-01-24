Локтионов: «Многие команды сейчас снимают вратаря в овертайме, есть такой тренд. Соперники рискнули — и проиграли»
Автор победного гола, нападающий московского «Спартака» Андрей Локтионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3 ОТ)
«Хорошо то, что выиграли. Но немного жаль, что не получилось выиграть в основное время — прямому конкуренту подарили одно очко, должны были выигрывать сразу. По накалу этот матч как плей-офф. Тем более, что обе команды сейчас сражаются за плей-офф — так что, все ожидали, что матч будет «от ножа». Нам эта победа очень важна — нам предстоит с ними еще одна игра, двигаемся дальше!
Да, многие команды сейчас снимают вратаря в овертайме, есть такой тренд. Соперники рискнули — и проиграли. Я же, сделал все просто — перехватил пас, бросил и попал, вот и все. Не задумывался, попаду или нет — в такой ситуации нет времени думать, просто бросаешь машинально», — приводит слова форварда пресс-служба команды.
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|9
|Нефтехимик
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|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
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|11
|Трактор
|54
|22
|32
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|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|- : -
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
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|25.01
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|
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|19:30
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СКА – ЦСКА
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