Сергей Коньков оценил шансы «Нефтехимика» на попадание в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил турнирные перспективы нижнекамского «Нефтехимика».

«Я считаю, что нижнекамцы — молодцы. Начало сезона получилось для них провальным, они не смогли набрать необходимое количество очков. Леонтьев выстраивал под себя команду, он готовил ее.

Ребятам, очевидно, понадобилось время для того, чтобы адаптироваться к его требованиям. Команда сейчас борется за плей-офф, у нее есть все шансы для того, чтобы закрепиться в восьмерке. Другое дело, что нижнекамской команде будет сложно зацепиться в плей-офф за результат. Посмотрим», — сказал Коньков «РБ Спорт».

На данный момент команда Олега Леонтьева занимает 9-е место в Восточной конференции с 53 набранными очками, отставая на один балл от занимающего 8-ю строчку «Амура».