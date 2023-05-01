Нападающий Павел Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Павлом Карнауховым.

Новое соглашение 26-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем регулярном чемпионате Карнаухов провел 60 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 27 игр и 8 (3+5) очков.

Карнаухов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев он трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).