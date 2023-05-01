Дубакин вернулся в «Сибирь» из «Амура»

Воспитанник «Сибири» Сергей Дубакин вернулся в команду, сообщает пресс-служба клуба.

Прошедший сезон он провел в «Амуре» на правах аренды, где стал вторым бомбардиром команды с 29 очками (14+15).

Контракт хоккеиста с «Сибирью» был рассчитан до 30 апреля 2024 года, но клуб продлили его до 30 апреля 2025 года.