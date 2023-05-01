Лишка продлил контракт с «Северсталью» на один год

Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что словацкий вингер Адам Лишка продлил с клубом контракт на один год.

«Лишка продлил с клубом отношения на следующий сезон», — приводит ТАСС слова Канакова.

Также он отметил, что у шведского защитника Робина Пресса также истек контракт с командой. Череповецкий клуб сделал ему предложение, но хоккеист пока не принял решение.

Лишка перешел в «Северсталь» в 2019 году. В сезоне-2022/23 он в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 25 очков (11+ 14), а в 5 матчах плей-офф отметился 1 шайбой и 1 голевой передачей.