Никишин побил рекорд результативности Зубова для защитников СКА в КХЛ
Защитник СКА Александр Никишин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
Никишин набрал 43-е очко в сезоне и побил клубный рекорд для бомбардиров-защитников СКА в КХЛ за одну регулярку.
Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову — 42 очка в сезоне-2009/2010.
43 очка Никишина — это 10-й результат по результативности для защитников в регулярном чемпионате. Рекорд принадлежит Крису Ли — 65 очков в сезоне-2016/2017.
Положение команд
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|И
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|54
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|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
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26.01
|21.01
|10:00
|
Адмирал – Амур
|0 : 1
|21.01
|14:30
|
Автомобилист – Барыс
|3 : 5
|21.01
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.01
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
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