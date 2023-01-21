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Сегодня, 17:19

Никишин побил рекорд результативности Зубова для защитников СКА в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник СКА Александр Никишин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Никишин набрал 43-е очко в сезоне и побил клубный рекорд для бомбардиров-защитников СКА в КХЛ за одну регулярку.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову — 42 очка в сезоне-2009/2010.

43 очка Никишина — это 10-й результат по результативности для защитников в регулярном чемпионате. Рекорд принадлежит Крису Ли — 65 очков в сезоне-2016/2017.

Сергей Зубов
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 54 31 23 70
4 Торпедо 52 33 19 70
5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 54 19 35 43
11 Сочи 52 6 46 21
Восточная конференция И В П О
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3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 52 31 21 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
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