Никишин побил рекорд результативности Зубова для защитников СКА в КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

Никишин набрал 43-е очко в сезоне и побил клубный рекорд для бомбардиров-защитников СКА в КХЛ за одну регулярку.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову — 42 очка в сезоне-2009/2010.

43 очка Никишина — это 10-й результат по результативности для защитников в регулярном чемпионате. Рекорд принадлежит Крису Ли — 65 очков в сезоне-2016/2017.