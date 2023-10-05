О'Делл — о поражении от «Локомотива»: «Динамо» совершило несколько ошибок, но, в целом, сыграло хорошо»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Были ли мы удивлены атакующим стилем игры «Локомотива»? Нет. Они хорошо сыграли сегодня, но, я думаю, мы тоже были хороши. У нас было много шансов, но мы не извлекли выгоду из наших моментов. На мой взгляд, им было нелегко в первом периоде. В этом матче мы совершили несколько ошибок, но, в целом, сыграли хорошо», — приводит слова О'Делла Legalbet.

«Локомотив» набрал 22 очка в 14 матчах и занимает первое место в Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» находится на второй строчке (20 очков).