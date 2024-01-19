Томаш Юрчо — об «Авангарде»: «Это организация на уровне НХЛ»
Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо в интервью «СЭ» рассказал о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1) и поделился впечатлениями от новой для себя команды.
— Хорошая игра, равная и держащая в напряжении до последней минуты. Хорошо забросили вторую шайбу и сразу же третью, что придало уверенности команде. Обе команды играли на хорошем уровне. Рад, что удалось победить.
— У вашего сегодняшнего соперника сейчас проблемы, выпали ключевые игроки. Чувствовалось это?
— Я слышал об этом, но никакого недонастроя не было. Они играли хорошо, показывали отличный хоккей. У нас также отсутствуют несколько игроков, такое происходит иногда. Мы не думаем об этом и просто делаем свою работу — играем в хоккей.
— Между первой и второй шайбой прошло меньше минуты. Как это выглядело с вашей стороны?
— Вторая шайба получилась отличной, хороший пас в обрез. Очень важная шайба была, я бы сказал, ключевая. В третьей шайбе был хороший форчек от Спунера, шайба пришла ко мне, увидел, что Буш (Рид Буше, — Прим. «СЭ») был открыт на дальней и отдал на него.
— Только перешли в «Авангард», как вам команда, организация?
— Отличная команда, мне нравится, как здесь все организовано. Прекрасные болельщики, постоянно полные трибуны. Ощущение, как будто играешь в НХЛ. У нас отличный подбор игроков, надеюсь, что мы сможем пройти как можно дальше в плей-офф.
— С кем из команды общаетесь больше всего?
— Конечно, больше всего общаюсь с ребятами из своей тройки, Прохоркиным и Жафи (Дамир Жафяров, — Прим. «СЭ»). У нас отличное взаимодействие. Сегодня так произошло, что оказался с Буше и Спунером на одну смену и это сработало. Ребята все отличные, доброжелательные. Надеюсь, игра будет идти также, мы продолжим забивать и забирать свои очки.
— Вы уже упомянули, что организация на уровне НХЛ. «Авангард» играет на одной из лучших арен в России.
— Да, все, что есть на арене на уровне НХЛ: и раздевалки, и процедурные, зал просто невероятный, просто все на очень высоком уровне. Когда ты на такой арене, ты хочешь проводить на ней как можно больше времени, больше работать, не хочешь уходить домой. Ну и конечно, болельщики и атмосфера потрясающие.
— Успели ли уже что-то посмотреть в Омске?
— Пока не успел, всего неделю провел в Омске, и мы уехали на выезд. Мне ещё многое предстоит исследовать, посмотреть в городе. Мне нравится в Омске, рестораны отличные, есть, где прогуляться.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|52
|21
|31
|51
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|СКА
|53
|35
|18
|72
|3
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|3 : 2 ОТ
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|1 : 3
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|3 : 1