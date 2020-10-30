Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:5).

— Во втором периоде мы нахватали 10 минут меньшинства, — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ. — С такой командой, как «Ак Барс», нельзя столько удаляться. Они использовали свои шансы, и матч перевернулся в другую сторону. Могу сказать, что мы много «наелись» в меньшинстве, и на третий период нас не хватило. «Ак Барс» дожал нас в конце. Неправильные действия в средней зоне привели к четвёртому голу. Нужно было сыграть от простоты. Сами себе привезли удаления. Шайба на клюшке — выбрасывай ее и выводи из зоны. Не было этой простоты, о которой мы просили. Где-то «Ак Барс» здорово прессинговал, и мы не успевали выбросить шайбу из зоны, где-то мы думали, что матч пойдёт в том же русле, но «Ак Барс» добавил и нам было тяжело.