«Надо домой бежать, будто дом горит. А мы *** катимся». Игрок «Трактор» выматерился во время интервью

Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин ярко высказался о первом периоде матча против «Сибири». Период закончился со счетом 2:0 в пользу новосибирцев.

— Что не получается у «Трактора»? — задали вопрос Основину в перерыве.

— Да потому что надо домой бежать, как ***, как будто там дом горит. А мы, *****, катимся. Поэтому счет 2:0, — ответил хоккеист.

Видео интервью доступно на официальном сайте КХЛ