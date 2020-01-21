«Надо домой бежать, будто дом горит. А мы *** катимся». Игрок «Трактор» выматерился во время интервью
16:42
Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин ярко высказался о первом периоде матча против «Сибири». Период закончился со счетом 2:0 в пользу новосибирцев.
— Что не получается у «Трактора»? — задали вопрос Основину в перерыве.
— Да потому что надо домой бежать, как ***, как будто там дом горит. А мы, *****, катимся. Поэтому счет 2:0, — ответил хоккеист.
Видео интервью доступно на официальном сайте КХЛ
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