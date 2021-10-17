Морозов: «Постараемся сделать так, чтобы знакомство Дубая с КХЛ и нашей игрой получилось запоминающимся»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился мнением по поводу проведения матча регулярного чемпионата «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае.

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей Лиги «Ак Барс». Эти команды в прошлом плей-офф выдали одну из лучших серий в истории КХЛ, и нет сомнений, что предстоящий матч получится боевым и зрелищным.

Мы благодарны Министерству туризма и коммерции города Дубай, спортивному совету Дубая, хоккейному клубу «Авангард» за сотрудничество и возможность проведения матча в таком ярком месте.

ОАЭ — перспективный рынок для развития хоккея, и мы вместе с клубами постараемся сделать так, чтобы знакомство Дубая с КХЛ и нашей игрой получилось ярким и запоминающимся", — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Встреча состоится в рамках мероприятия Dubai Ice Show в Объединенных Арабских Эмиратах.

Матч «Авангард» — «Ак Барс» состоится 3 декабря на стадионе «Coca Cola Arena».