Капитан юниорской сборной России Иван Мирошниченко объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в системе «Авангарда».

— Об академии «Авангард» я узнал не так давно, но уже в курсе, что тут много разных залов, можно тренироваться сколько захочешь и как захочешь, все есть для развития, очень хорошие условия, — приводит слова Мирошниченко сайт «Авангарда».

— Чем ты занимался в прошедшие месяцы, как готовился к старту сезона?

— Все прошлые месяцы, пока не играл, я постоянно тренировался, не останавливался, так что я в отличной форме, а остальное игры покажут. Жду не дождусь дебюта в МХЛ, думаю, все будет отлично. Я всегда играл и играю со старшими ребятами, не боюсь выходить против них.

— Твои партнеры по юниорской сборной уже неплохо проявляют себя на уровне МХЛ — готов навязать им конкуренцию?

— Партнеры по сборной давно начали сезон в МХЛ, играют с начала чемпионата, так что успели себя показать, войти в некоторые топы. Но ничего страшного, я уже готов присоединиться к ним на этом уровне и навязать конкуренцию.

— С кем в «Омских ястребах» знаком и что знаешь о команде?

— Знаком со многими ребятами, со многими играли в сборных — хороший коллектив, боевые ребята. Постараюсь взять на себя роль одного из лидеров, вместе с командой пройти как можно дальше в плей-офф.