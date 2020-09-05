Минское «Динамо» вырвало победу у «Барыса» на старте сезона КХЛ

«Динамо» из Минска в овертайме одолело «Барыс» в первом матче регулярного сезона КХЛ-2020/21. Раййан Спунер и Бреннан Менелл отдали по три голевых паса.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:4 ОТ (0:0, 4:1, 0:3, 1:0)

Голы: Козун — 1 (бол., Спунер, Менелл), 25:06 — 1:0. Клинкхаммер — 1 (бол., Спунер, Менелл), 26:22 — 2:0. Демков — 1 (Усов, Горбунов), 28:29 — 3:0. Сагадеев — 1 (Метальников, Блэкер), 39:12 — 3:1. Шарангович — 1 (Паре), 39:58 — 4:1. Старченко — 1 (Виделль), 40:33 — 4:2. Михайлис — 2 (бол., Валк), 54:09 — 4:3. Дитц — 2 (Виделль, Старченко), 57:29 — 4:4. Клинкхаммер — 2 (Спунер, Менелл), 60:31 — 5:4.

Вратари: Фурх — Ортио.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (16+13+8+2) — 27 (8+7+12+0).

Судьи: Раводин, Щенев.

5 сентября. Минск. «Минск-Арена».