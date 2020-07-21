Минское «Динамо» объявило о подписании Адама Альмквиста
12:15
Защитник Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Соглашение с 29-летним шведом рассчитано на один год. В сезоне-2019/20 Альмквист выступал за «Адмирал», на его счету 26 (8+18) очков в 58 матчах за команду. Также, швед выступал в КХЛ за «Северсталь».
Чемпион Швеции и Швейцарии, обладатель Кубка Колдера и лучший защитник-ассистент Лиги чемпионов Адам Альмквист едет в Минск ?— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) July 21, 2020
Добро пожаловать, Адам! https://t.co/pkTJjT7KWk pic.twitter.com/MsSShWvUmr
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