Минское «Динамо» объявило о подписании Адама Альмквиста

Защитник Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Соглашение с 29-летним шведом рассчитано на один год. В сезоне-2019/20 Альмквист выступал за «Адмирал», на его счету 26 (8+18) очков в 58 матчах за команду. Также, швед выступал в КХЛ за «Северсталь».