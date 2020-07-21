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Минское «Динамо» объявило о подписании Адама Альмквиста

12:15

Защитник Адам Альмквист стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Соглашение с 29-летним шведом рассчитано на один год. В сезоне-2019/20 Альмквист выступал за «Адмирал», на его счету 26 (8+18) очков в 58 матчах за команду. Также, швед выступал в КХЛ за «Северсталь».

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