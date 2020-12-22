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Михайлис прокомментировал победу над «Торпедо»

02:55

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Хороший первый период в нашем исполнении. Здорово двигались, здорово передвигали шайбу, забросили дважды. С середины второго периода соперник создал больше моментов. В третьем периоде до удаления хорошо действовали в обороне. Неправильно сыграли в формате «4 на 6». Этот эпизод мы проанализируем», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.

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