Михаил Кравец: «Работать нужно было раньше над забиванием, сейчас это нужно показывать»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1).

— Рад что команда выиграла, может быть, это предаст какие-то дополнительные эмоции положительные, не только нам, но и болельщикам, и вообще всем, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя». — Тяжелая игра, «Северсталь» очень хорошая команда, мы знали об этом, готовились к этому. Хоккей есть хоккей, не всегда все получается, что-то получается. Но мы рады, что победили, рады, что порадовали болельщиков.

— Почему команда не забивает больше двух голов несколько игр подряд? Это системная ошибка или не реализация своих моментов?

— Нет ошибок в не забивании, в забивании есть мастерство, либо его нет. Но еще есть отношение на тренировках, то есть, если человек старается, вкладывает душу, то чаще всего он забивает. Но больше все-таки это мастерство, и количество бросков. Чем ты больше бросаешь по статистике, тем больше есть возможность забить. Можно работать день и ночь над забиванием, но, если уровень игрока такой, когда он может только поработать и не более.

Работать нужно было раньше над забиванием, сейчас это нужно показывать.

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