Михаил Григоренко: "Динамовцы делали, что раньше приносило результат. ЦСКА больше заслужил победу"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о серии с московским "Динамо" (4-1) в полуфинале Западной конференции.

– Свободное пространство дали – получилось красивый гол забить, – заявил Григоренко о шайбе Линдена Вея. – С Кириллом Капризовым у нас хорошая связь наладилась в сезоне, и всегда приятно с ним играть.

– Ожидали, что "Динамо" такую жесткую серию навяжет?

– Конечно. Динамовцы делали то, что приносило им результат в сезоне и с "Йокеритом". Думал, что получится с нами, но мы чуть больше заслужили победу.

– В серии СКА теперь вы будете фаворитом.

– Надо подождать, пока серия закончится (на момент разговора в Санкт-Петербурге шел овертайм. – Прим. "СЭ"). Будем готовиться к любому сопернику. (Евгений Белоусов)