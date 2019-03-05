Мэтт Эллисон: "Одна ошибка, и матч закончился"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Мэтт Эллисон после поражения в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина от "Салавата Юлаева" (1:2 ОТ, 2-3) подчеркнул, что его команде нужно забивать больше голов.
– Мы проиграли, на сегодня это главное. Мы сделали одну ошибку, и матч закончился, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Эллисона.
– Что нужно улучшить в игре команды?
– Нам нужно победить, забивать голы.
– Сегодня было не так много бросков в створ ворот.
– Так бывает. Нам нужно забивать.
Кубок Гагарина-2019: сетка, расписание и результаты игр плей-офф КХЛ
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