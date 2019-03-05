20:23 | Хоккей — КХЛ

Мэтт Эллисон: "Одна ошибка, и матч закончился"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Мэтт Эллисон после поражения в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина от "Салавата Юлаева" (1:2 ОТ, 2-3) подчеркнул, что его команде нужно забивать больше голов.

– Мы проиграли, на сегодня это главное. Мы сделали одну ошибку, и матч закончился, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Эллисона.

– Что нужно улучшить в игре команды?

– Нам нужно победить, забивать голы.

– Сегодня было не так много бросков в створ ворот.

– Так бывает. Нам нужно забивать.

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Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/445968/

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