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«Металлург» расторг контракт с Паршиным

13:32
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«Металлург» расторг соглашение с форвардом Денисом Паршиным, сообщает официальный сайт клуба. В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 15 (10+5) очков в 49 матчах.

- Совместно с тренерским штабом мы приняли решение о расторжении контракта — планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, будет лидером первого или второго звена, но с этим как раз и не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения. Мы желаем нападающему удачи в продолжении карьеры, — сказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

Дополнительная информация

https://www.metallurg.ru/press/club-news/468672/

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