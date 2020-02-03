«Металлург» расторг контракт с Паршиным

«Металлург» расторг соглашение с форвардом Денисом Паршиным, сообщает официальный сайт клуба. В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 15 (10+5) очков в 49 матчах.

- Совместно с тренерским штабом мы приняли решение о расторжении контракта — планировалось, что Денис будет в команде на ведущих ролях, будет лидером первого или второго звена, но с этим как раз и не сложилось, так что это одна из основных причин разрыва нашего соглашения. Мы желаем нападающему удачи в продолжении карьеры, — сказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.