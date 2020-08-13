«Металлург» обыграл «Амур» на Мемориале Ромазана
19:34
В матче Мемориала Ромазана магнитогорский «Металлург» победил «Амур» (5:2). В составе победителей дубль сделал Игорь Швырев.
Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пьянов — 2 (бол., Йордан), 10:22 — 0:1. Горшков — 2 (бол., Вяч. Ушенин, Полунин), 11:22 — 0:2. Кулемин — 1 (Бек, Ламмикко), 12:14 — 1:2. Швырев — 2 (Чибисов, Карпов), 19:51 — 2:2. Швырев — 3 (Дронов, Ламмикко), 25:51 — 3:2. Прохоркин — 1 (бол., Дронов, Карпов), 35:05 — 4:2. Ламмикко — 1 (Кулемин, Хлыстов), 53:46 — 5:2.
Вратари: Олкинуора (19:31 — 19:51) — Аликин.
Броски: 32 (11+10+11) — 16 (7+4+5).
Судьи: Гашилов, Наумов.
13 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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