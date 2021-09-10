«Металлург» в овертайме обыграл «Адмирал»
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Дубль в составе победителей сделал Максим Карпов, а решающую шайбу в овертайме забросил Никита Коростелев. «Металлург» набрал 6 очков и занимает третье место на Востоке. У «Адмирала» 3 очка и восьмая позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Карпов — 2 (Карри, Майе), 4:22 — 1:0. Обидин — 1 (Шулак), 12:32 — 1:1. Букартс — 3 (бол., Мозик, Шулак), 33:41 — 1:2. Котляревский — 1 (Шевченко), 45:18 — 1:3. Карпов — 3 (Земченок, Коростелев), 55:40 — 2:3. Майе — 2 (бол., Хультстрем, Яковлев), 58:49 — 3:3. Коростелев — 2 (Чибисов), 62:22 — 4:3.
Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 45:18, 57:45 — 58:49) — Налимов.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 38 (15+7+12+4) — 20 (7+8+4+1).
Судьи: Бирин, Раводин.
10 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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