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«Металлург» в овертайме обыграл «Адмирал»

19:40
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Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Максим Карпов, а решающую шайбу в овертайме забросил Никита Коростелев. «Металлург» набрал 6 очков и занимает третье место на Востоке. У «Адмирала» 3 очка и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Карпов — 2 (Карри, Майе), 4:22 — 1:0. Обидин — 1 (Шулак), 12:32 — 1:1. Букартс — 3 (бол., Мозик, Шулак), 33:41 — 1:2. Котляревский — 1 (Шевченко), 45:18 — 1:3. Карпов — 3 (Земченок, Коростелев), 55:40 — 2:3. Майе — 2 (бол., Хультстрем, Яковлев), 58:49 — 3:3. Коростелев — 2 (Чибисов), 62:22 — 4:3.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 45:18, 57:45 — 58:49) — Налимов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 38 (15+7+12+4) — 20 (7+8+4+1).

Судьи: Бирин, Раводин.

10 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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Евгений Петров все материалы автора

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