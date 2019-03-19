Мэт Робинсон: "В конце третьего периода я больше всех хотел выиграть у "Динамо"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о своей шайбе, ставшей победной в четвертой игре серии второго раунда Кубка Гагарина против "Динамо" (2:1). Хоккеист объяснил, как команда справляется с отсутствием Кирилла Капризова, и почему ему важно обыграть именно этого соперника.

– Матч для ЦСКА вышел неоднозначным.

– Два периода мы играли не лучшим образом, но сумели сильно не отпустить соперника в счете. Сорокин действовал очень здорово. В третьем вышли с настроем и сумели вырвать победу.

– Каково играть без Капризова?

– Его отсутствие сильно сказывается на нашей команде. С другой стороны, победа показывает, что у нас есть кому забивать и без него. В плей-офф очень жесткий хоккей, игроки получают травмы. Если такое случается, то проявить себя вместо них должны другие парни.

– В конце третьего периода при равном счете защитники обычно не рискуют, а вы побежали вперед и забили.

– Я увидел, что у меня есть возможность подключиться и бросить. Мы полностью контролировали шайбу, шли последние секунды третьего периода и никто не хотел в этот момент выиграть матч больше, чем я.

– Почему именно вы?

– Для меня по-прежнему очень важно обыграть свою бывшую команду. Каждый раз, когда я выхожу против "Динамо", то думаю об этом. (Михаил Зислис)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей