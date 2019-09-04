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«Мельница» защитника «Динамо» Миронова стала причиной драки

21:08
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Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) защитник хозяев Андрей Миронов провел свой любимый силовой прием — «мельницу», поймав на бедро форварда минчан Евгения Ковыршина.

Сразу после остановки игры на площадке возникла драка с участием москвича Дмитрия Моисеева и минчанина Романа Дюкова.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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