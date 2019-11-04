Майк Пелино: «Верим в Пяярви, знаем, что он нам поможет»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:5).

— Считаю, что мы старались, но игра была далека от идеальной. Мы недостаточно хорошо в целом играли дли того, чтобы победить сегодня, — приводит слова тренера официальный сайт ярославцев.

— Можно ли сказать, что ключевым эпизодом стало нереализованное большинство по ходу третьего периода, после чего «Адмирал» забросил четвертую шайбу?

— Каждый раз, когда мы уступаем в одну шайбу и играем в большинстве, надеемся сравнять счет. Но в итоге не получилось. После этого гости забили четвертую шайбу, так что да, это правда.

— На старте третьего периода мы увидели новые сочетания, очередные по ходу этого матча. Можно ли сказать, что это те звенья, к которым по итогу вы и хотите прийти?

— Единственная причина, по которой тренер меняет сочетания звеньев, — что-то не работает, не получается. Поэтому когда игра идет, ты оставляешь их вместе, но когда что-то не получается, пытаешься найти новые сочетания. Дальше в сезоне посмотрим, какие звенья будут для нас лучшими. Надеемся, найдем их, и все будет хорошо.

— Когда начнет забивать Магнус Пяярви?

— Сегодня Магнус очень старался, полностью отдавался игре, попал в штангу. Такое бывает, когда какое-то время шайба просто не идет в ворота. То же самое случилось с одним из лучших снайперов лиги Найджелом Доусом — был период, когда ему было тяжело забить. Мы верим в Магнуса, знаем, что он нам поможет. Нужно просто подождать.

— Когда мы увидим в составе Егора Аверина?

— Мы очень хотим вернуть Егора в состав, но пока он не готов играть на 100%. Надеемся, после перерыва он вернется.

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