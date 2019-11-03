Проданы все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Динамо» (Москва), сообщает официальный Twitter клуба. Сейчас команда проводит домашние матчи на «Арене Балашиха».

Матч в Балашихе начнется в 17.00 по московскому времени. Арена вмещает 5525 зрителей.

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