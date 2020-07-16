Маркус Гранлунд прилетит в Россию 17 июля

Нападающий Маркус Гранлунд 17 июля в ночным рейсом прилетит в Россию. Хоккеист прибудет одним самолетом в Челябинск с легионерами «Трактора», «Автомобилиста», «Металлурга» и «Нефтехимика». Из Челябинска Гранлунд приедет в Уфу уже на клубном автобусе «Салавата Юлаева», сообщает «ГорОбзор. Ру».

Ранее игрок написал отказ от участия в плей-офф НХЛ. Согласно решению лиги и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Гранлунд провел 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счет 4 (3+1) очка.