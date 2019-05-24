Манухов сказал, что переход в "Авангард" был для него полной неожиданностью

Защитник Роман Манухов, который перешел из "Ак Барса" в "Авангард", прокомментировал свой переход. Соглашение игрока с омским клубом рассчитано на два сезона.

– Я очень рад оказаться в "Авангарде", если честно, для меня это было полной неожиданностью! – приводит пресс-служба клуба слова Манухова. – Переход в "Авангард" – новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Цель – выиграть кубок Гагарина и быть максимально полезным для своей команды. В плей-офф "Авангард" выглядел очень мощно! С самого начала сезона было видно, что коллектив очень сплоченный и дружный, команда играла с максимальной самоотдачей и отличной дисциплиной. Физически "Авангард" была здорово подготовлен. И, конечно, надо отметить реализацию большинства.

С руководством у меня пока не было разговора, думаю, всё ещё впереди. Своими сильными качествами считаю катание, скорость, умение хорошо и быстро распорядиться шайбой, а также игру в большинстве.

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