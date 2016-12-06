Максим Кицын: "Не хотел бы, чтобы "Кузня" закончила свое существование в КХЛ"

Нападающий нижегородского "Торпедо" Максим Кицын уверен, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ плохо скажется на хоккее в регионе. Сам хоккеист является воспитанником "Кузни". На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 39 матчах.

– Безусловно, слышать это неприятно, но из года в год Новокузнецк идет на последнем месте, ведущих игроков распродают, – цитирует "Р-Спорт" Кицына. – Обидно и неприятно, но хочется верить, что руководство клуба изменит ситуацию к лучшему.

Конечно, потеря команды в КХЛ скажется на местной хоккейной школе. Одно дело, когда у тебя есть возможность последить за такими мастерами, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук или Сергей Мозякин, и совсем другое, когда ты смотришь на игроков уровнем ниже.

Видя своими глазами игру лучших, ребенок понимает, чего можно достичь. Это намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Я очень не хотел бы, чтобы новокузнецкий "Металлург" закончил свое существование как команда КХЛ.