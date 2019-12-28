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Максим Афиногенов: «Барыс» давил нас, поэтому «Динамо» скорее больше повезло»

10:33
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Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

— Хороший матч, «Барыс» играл хорошо, два периода у них было заметное преимущество, — цитирует Афиногенова официальный сайт КХЛ. — Кажется, что по счету в первом периоде мы смотрелись лучше, но если посмотреть на игру, то я не могу сказать, что мы имели преимущество. Соперник хорошо начал, давил нас, поэтому нам скорее больше повезло. А вот в третьем периоде мы стали играть лучше, и здорово, что в большинстве все-таки сравняли, а в овертайме добили.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/27/463604.html

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