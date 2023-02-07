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Сегодня, 19:20

«Магнитка» победила СКА, у питерцев 4 поражения в последних 5 матчах

Руслан Минаев
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«Металлург» — СКА.
Фото ХК СКА

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Григорий Дронов, Семен Кошелев и Филипп Майлле. У гостей отметились Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов.

В третьем периоде игрок «Магнитки» Егор Яковлев не реализовал буллит.

СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка. «Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Дронов — 6 (Чибисов), 10:45 — 1:0. Кошелев — 9 (Неколенко), 13:31 — 2:0. Майе — 21 (бол., Голдобин, Яковлев), 21:08 — 3:0. Хайруллин — 26 (Никишин), 42:02 — 3:1. Ожиганов — 10 (Волков, Хуснутдинов), 45:05 — 3:2.

Нереализованный буллит: Яковлев (Металлург), 34:25 (Вратарь).

Вратари: Паскуале — Подъяпольский (Николаев, 13:31, 57:56).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (12+12+4) — 28 (12+5+11).

Судьи: Оленин, Раводин.

7 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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КХЛ: «Металлург» победил СКА, «Салават Юлаев» обыграл ЦСКА и другие матчи 7 февраля
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 ЦСКА 60 37 23 82
3 Торпедо 59 39 20 82
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
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13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
Динамо Мн – Спартак
 - : -
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