«Магнитка» победила СКА, у питерцев 4 поражения в последних 5 матчах

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Григорий Дронов, Семен Кошелев и Филипп Майлле. У гостей отметились Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов.

В третьем периоде игрок «Магнитки» Егор Яковлев не реализовал буллит.

СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка. «Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Дронов — 6 (Чибисов), 10:45 — 1:0. Кошелев — 9 (Неколенко), 13:31 — 2:0. Майе — 21 (бол., Голдобин, Яковлев), 21:08 — 3:0. Хайруллин — 26 (Никишин), 42:02 — 3:1. Ожиганов — 10 (Волков, Хуснутдинов), 45:05 — 3:2.

Нереализованный буллит: Яковлев (Металлург), 34:25 (Вратарь).

Вратари: Паскуале — Подъяпольский (Николаев, 13:31, 57:56).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (12+12+4) — 28 (12+5+11).

Судьи: Оленин, Раводин.

7 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.