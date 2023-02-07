«Магнитка» победила СКА, у питерцев 4 поражения в последних 5 матчах
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе хозяев забивали Григорий Дронов, Семен Кошелев и Филипп Майлле. У гостей отметились Марат Хайруллин и Игорь Ожиганов.
В третьем периоде игрок «Магнитки» Егор Яковлев не реализовал буллит.
СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка. «Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Дронов — 6 (Чибисов), 10:45 — 1:0. Кошелев — 9 (Неколенко), 13:31 — 2:0. Майе — 21 (бол., Голдобин, Яковлев), 21:08 — 3:0. Хайруллин — 26 (Никишин), 42:02 — 3:1. Ожиганов — 10 (Волков, Хуснутдинов), 45:05 — 3:2.
Нереализованный буллит: Яковлев (Металлург), 34:25 (Вратарь).
Вратари: Паскуале — Подъяпольский (Николаев, 13:31, 57:56).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (12+12+4) — 28 (12+5+11).
Судьи: Оленин, Раводин.
7 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|3
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|2
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 0
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|3 : 2
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -