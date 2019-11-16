«Локомотив» забросил 5 шайб «Салавату»
19:22
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал «Салават Юлаев». Хозяева одержали победу со счетом 5:1.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Санников — 4 (Кудрявцев), 10:32 — 1:0. Коваленко — 4 (Осипов, Алексеев), 15:13 — 2:0. Хартикайнен — 9 (Умарк, Бурмистров), 24:21 — 2:1. Ландер — 10 (бол., Пяярви-Свенссон), 27:59 — 3:1. Пяярви-Свенссон — 2 (Сидоров, Ландер), 45:01 — 4:1. Ландер — 11 (Е. Аверин), 51:27 — 5:1.
Вратари: Коновалов — Кареев.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 37 (15+10+12) — 26 (4+10+12).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
16 ноября. Ярославль. «Арена-2000».
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