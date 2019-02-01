"Локомотив" уступил "Торпедо", прервав победную серию из семи матчей

"Локомотив" проиграл "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Владимир Галузин, оформивший в этой встрече дубль.

"Локомотив" занимает 3-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. "Торпедо" с 57 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Юртайкин - 9 (Локтионов), 17:21 - 0:1. Осипов - 2 (бол., Алексеев), 20:56 - 0:2. Кейлоф - 20 (Баранцев), 31:37 - 1:2. Галузин - 10 (Жафяров), 41:24 - 2:2. Галузин - 11 (Аляев), 64:58 - 3:2.

Вратари: Браст - Коновалов.

Штраф: 6 - 31.

Броски: 24 (6+6+9+3) - 33 (10+11+11+1).

Судьи: Ансонс, Васильев.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Все о КХЛ - здесь