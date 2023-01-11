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Сегодня, 21:06

Вайсфельд — об игре «Ак Барса»: «С Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» высказался об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.

«Класс команды определяется, когда она при плохой игре берет очки. Кстати, у Казани был небольшой период в начале сезона, когда они играли плохо, но брали очки. Это в меня вселяло оптимизм.

Сейчас они тоже будут играть плохо, но брать очки. Игра у них сейчас будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова. Это я не как критику говорю. Это нормально. Я считаю, что неважно как команда выигрывает, главное — чтобы выигрывала.

Мне кажется, что с Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят. Представляете, меня полгода уговаривают. И я такой: «Ну, ладно, бог с вами, черт с вами! Тогда не лезьте. Мы проигрываем? Вы меня уговаривали полгода — идите нафиг!». Аргумент, что не он команду набирал, даже не нужен. Вы меня уговаривали — я работаю. Причем я не в отрицательном плане это говорю, а в положительном. Он раскован внутри, у него нет зажатости.

Билялетдинов — авантюра? У них просто не было выбора. Им нужно было довести сезон, чтобы команда не провалилась в тартарары. А сейчас они солидно пару кругов даже пройдут в плей-офф. Только вратари у меня сомнения вызывают», — сказал Вайсфельд.

«Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 49 матчах.

КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Леонид Вайсфельд
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