Вайсфельд — об игре «Ак Барса»: «С Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» высказался об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.
«Класс команды определяется, когда она при плохой игре берет очки. Кстати, у Казани был небольшой период в начале сезона, когда они играли плохо, но брали очки. Это в меня вселяло оптимизм.
Сейчас они тоже будут играть плохо, но брать очки. Игра у них сейчас будет нудная, скучная, но они будут выигрывать. Это вернулся стиль Билялетдинова. Это я не как критику говорю. Это нормально. Я считаю, что неважно как команда выигрывает, главное — чтобы выигрывала.
Мне кажется, что с Билялетдинова сейчас груз психологической ответственности снят. Представляете, меня полгода уговаривают. И я такой: «Ну, ладно, бог с вами, черт с вами! Тогда не лезьте. Мы проигрываем? Вы меня уговаривали полгода — идите нафиг!». Аргумент, что не он команду набирал, даже не нужен. Вы меня уговаривали — я работаю. Причем я не в отрицательном плане это говорю, а в положительном. Он раскован внутри, у него нет зажатости.
Билялетдинов — авантюра? У них просто не было выбора. Им нужно было довести сезон, чтобы команда не провалилась в тартарары. А сейчас они солидно пару кругов даже пройдут в плей-офф. Только вратари у меня сомнения вызывают», — сказал Вайсфельд.
«Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 59 очков в 49 матчах.
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|12.01
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|19:30
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